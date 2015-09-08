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تشكيل مجلس للإعلام الإقليمى بمحافظة سوهاج

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تشكيل مجلس للإعلام الإقليمى بمحافظة سوهاج تشكيل مجلس للإعلام الإقليمى بمحافظة سوهاج
أعلن الدكتور أيمن محمد عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تشكيل مجلس للإعلام الإقليمى ومقره محافظة سوهاج، ويشرف عليه قسم الإعلام بكلية آداب جامعة سوهاج.

جاء ذلك فى ورشة العمل التى ينظمها قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج، ويشارك فيها الكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع، تحت عنوان "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد "، وذلك برعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، والدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى.

ويضم مجلس الإعلام الإقليمى مجموعة من أساتذة الإعلام والصحافة، من بينهم الدكتورة عواطف عبد الرحمن أستاذة الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة.

ومن المقرر، أن يعقد المجلس أولى اجتماعاته 1 ديسمبر المقبل بجامعة سوهاج.

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مصر 365

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