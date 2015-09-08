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إقالة رئيس تموين قرية الفردان بالإسماعيلية للتلاعب فى بطاقات التموين

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إقالة رئيس تموين قرية الفردان بالإسماعيلية للتلاعب فى بطاقات التموين إقالة رئيس تموين قرية الفردان بالإسماعيلية للتلاعب فى بطاقات التموين
أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارا باستبعاد وإقالة رئيس مكتب تموين الوحدة المحلية لقرية الفردان التابع لإدارة تموين مركز الإسماعيلية، وذلك بسبب التلاعب فى استمارات مراجعة وتحديث بيانات البطاقات التموينية، والتى ثبت القيام لتسليمها للموزعين بمقابل مادى وبيعها للمواطنين بأسعار من 7 إلى 10 جنيهات للاستمارة الواحدة وبناءً على ما تقدم أصدر المحافظ قراره بإقالة رئيس المكتب وإحالته والموضوع كاملا إلى النيابة لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقد أكد محافظ الإسماعيلية أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع أى تقصير أو فساد فى الجهاز الإدارى والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد ومن يمس أو يتلاعب بقوت المواطنين.

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مصر 365

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