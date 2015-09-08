إقالة رئيس تموين قرية الفردان بالإسماعيلية للتلاعب فى بطاقات التموين

أصدر اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية قرارا باستبعاد وإقالة رئيس مكتب تموين الوحدة المحلية لقرية الفردان التابع لإدارة تموين مركز الإسماعيلية، وذلك بسبب التلاعب فى استمارات مراجعة وتحديث بيانات البطاقات التموينية، والتى ثبت القيام لتسليمها للموزعين بمقابل مادى وبيعها للمواطنين بأسعار من 7 إلى 10 جنيهات للاستمارة الواحدة وبناءً على ما تقدم أصدر المحافظ قراره بإقالة رئيس المكتب وإحالته والموضوع كاملا إلى النيابة لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقد أكد محافظ الإسماعيلية أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع أى تقصير أو فساد فى الجهاز الإدارى والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد ومن يمس أو يتلاعب بقوت المواطنين.