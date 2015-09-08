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بالصور.. 2500 حاج يغادرون ميناء نوبيع للأراضى المقدسة

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أكد عبد الرحيم مصطفى المتحدث الرسمى باسم هيئة موانئ البحر الأحمر، أن قرية الحجاج بميناء نويبع قد استقبلت اليوم 50 أتوبيس تقل 2500 حاج سيغادرون ميناء نويبع على متن العبارتين ايلا وبرنسيسه إلى ميناء العقبه الأردنى.

وأضاف عبد الرحيم مصطفى أنه تم توفير جميع سبل الراحة لهم وتوفير مياه الشرب النقية من خلال محطة تحلية المياه الجديدة بقرية الحجاج والتى تبلغ طاقتها 300 متر مكعب / يوم، وقال أن تعليمات اللواء مهندس هشام أبوسنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر هى مغادرة أتوبيسات الحجاج خلال ساعة من وصولها إلى قرية الحجاج مع وضع استيكرز برقم الأتوبيس طبقا لأولوية الوصول وخروجها إلى الميناء بنفس الترتيب لمنع التزاحم والتكدس.

وشدد رئيس الهيئة على الحجر الصحى بضرورة وضع لوحات إرشادية عليها أعراض مرض فيروس الكورونا وتوزيع منشورات إرشادية صحية على الحجاج لإتباعها، وفى نفس السياق اكد اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء أنه تم تسيير دوريات راكبة لتأمين الحجاج من نفق الشهيد أحمد حمدى حتى ميناء نويبع.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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