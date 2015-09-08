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181مرشحاً يقدمون أوراقهم بـ"المنيا".. وتوقعات بمنافسة شرسة بين عائلات سمالوط

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تقدم 181 راغباً فى الترشح لانتخابات مجلس النواب بأوراقهم فى محافظة المنيا، حتى اليوم، ثامن أيام فتح باب الترشح للانتخابات.

وشهد مقر لجنة تلقى طلبات الراغبين فى الترشح بمحكمة المنيا الابتدائية، هدوءًا اليوم فى ظل تراجع إقبال المرشحين. فيما بدأ المتقدمين إجراء الكشوف الطبية اللازمة بمستشفى المنيا العام لاستكمال أوراقهم.

وعلى مدار الأيام الماضية، حرص العديد من الراغبين فى الترشح على تقديم أوراقهم عن دائرة سمالوط، والتى من المتوقع أن تشهد منافسة شديدة فى الانتخابات، لما تضمه من عائلات كبرى مثل عائلة المشير عبدالحيكم عامر، وعائلة المكادية والروبى والكيالين والشريعى وغيرها من العائلات.

وتجاوز عدد المرشحين بمركز سمالوط 16 مرشح من بينهم الدكتور على الكيال وهو صاحب مؤسسه الكيال للتنمية وله رصيد كبير من الخدمات بالإضافة إلى أنه حقق تعادلين سواء مع الوطنى أو الإخوان رغم أنه لم يحالفه الحظ فى الجولتين، ووحيد عامر نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر والنائب السابق عن الدائرة والذى يعتمد عالى عائلته فى الانتخابات المقبله وسمير رشاد وهو أحد الحالمين بالمقعد والذى يسعى من خلال جولته لكسب ثقة المواطنين وباهى الروبى نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية وهو أحد أبناء عائلة الروبى ومنتصر السعد أحد الشباب إضافة للنائب السابق علاء مكادى أحد أفراد عائلة المكادية والتى كان مقعد الدائرة محصورا بينهم وبين عائلة المشير وهشام عبد الرسول نجم الوطنى السابق.

وتضم قائمة المرشحين أيضا أحمد تامر وأشرف جعفر وعمر الشيمى وخالد أمين ومصطفى الحسينى وخلف عبده وهيثم رضوان وحنان الحلبى ومهنى وسويفى والعميد طلعت منصور النائب السابق عن الدائرة وأحد القيادات التى تحظى بقبول لدى الشارع، ونجاح عمار عمران وسيد عبد الجابر والعميد سعد عبد العاطى وبدر سدراك أحد المرشحين الإقباط الذين يعملون فى العمل الخدمى منذ فترات طويلة وبهجت عبد الوكيل والدكتور يحى شاكر ومجدى ملك والذى يخوض المعركة عن قائمة فى حب وشعبان الشاعر.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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