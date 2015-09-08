نيابة أبوظبي تأمر بحبس مواطن قاد سيارته بتهور في دولة أوروبية

أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس مواطن على ذمة التحقيق لارتكابه جريمة قيادة مركبته بطيش وتهور في إحدى الدول الأوروبية مما عرض حياته وحياة الآخرين للخطر .

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة يطبق على كل مواطن ارتكب خلال وجوده خارج الدولة فعلا يعد جريمة وفق قانون الدولة وقانون البلد الذي ارتكب فيه الفعل وذلك في حال عدم محاكمته في الدولة التي تمتفيها الجريمة .

كانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن وجود مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر المتهم فيها وهو يقوم بحركات استعراضية بسيارته بصورة متهورة متعمدا إصدار أصوات مزعجة للفت الأنظار وقد أظهرت المقاطع المنتشرة رقم لوحة السيارة التي ثبت نسبتها إلى إحدى إمارات الدولة .

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان مسافرا بسيارته إلى إحدى الدول الأوروبية حيث ارتكب ذلك الجرم وقام بتصويره بتقنية الفيديو ونشر اللقطات المصورة علي مواقع التواصل الاجتماعي وشاهده الكثير في دول العالم .

من جهته طالب المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي مواطني الدولة خلال تواجدهم خارج الدولة بالالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة في البلدان التي يتواجدون فيها وأن يكونوا في تعاملاتهم وسلوكهم خير سفراء لبلادهم ومجتمعهم .. مؤكدا أن شعب الإمارات معروف لدى الجميع بأنه مثال يحتذي به في التضحيات والسلوك الأخلاقي الحميد وأن خروج البعض عن هذا المسار يجعلهم مسؤولين عن تصرفاتهم وأن القانون سيطبق على مثل هذه القلة التي تحتاج إلى مزيد من الوعي والارتقاء في التعامل الحضاري.

وشدد النائب العام لإمارة أبوظبي على أن من ينوي السفر للسياحة عليه أن يستلهم في سلوكه وتصرفاته روح الالتزام والانضباط والتضحية التي يتميز بها أبناء الإمارات المتواجدون الآن في ميدان الدفاع عن عزة وكرامة الوطن خاصة وأن الدولة تعد الأفضل سمعة بين دول العالم في كافة المجالات الأمر الذي يحتم على الجميع المحافظة على السلوك الحضاري أثناء تواجدهم خارجها وإبراز الانطباع الإيجابي عنها وعن شعبها.

وأضاف أنه في الوقت الذي يلتزم ويضحي أبناء الوطن بأرواحهم في الميدان من أجل سمعة الامارات فإن من يذهب للسياحة عليه أن يكون أكثر حرصا والتزاما ومثلا لأخلاق شعب الامارات وسمعة الدولة.