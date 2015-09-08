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حملة مرورية بحدائق الأهرام لرصد مخالفات الدراجات البخارية والـ"توك توك"

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حملة مرورية بحدائق الأهرام لرصد مخالفات الدراجات البخارية والـ"توك توك" حملة مرورية بحدائق الأهرام لرصد مخالفات الدراجات البخارية والـ"توك توك"
تشن الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، حملة مُكَبَّرَة بمنطقة حدائق الأهرام، لرصد المخالفات المرورية، وضبط الدراجات البخارية والسيارات المخالفة ومركبات الـ"توك التوك"، وإزالة التعديات التى تسىء للمظهر الحضارى.

ويقود الحملة اللواء عادل زكى، نائب مدير المرور، وبرفقته عدد من ضباط الإدارة المزودين بأوناش لرفع السيارات المتروكة، وتم رصد العديد من المخالفات المرورية ومركبات "توك توك" ودراجات بخارية مخالفة، وضبط شخص يقود سيارة بدون رخص أو لوحات معدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

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مصر 365