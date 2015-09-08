قاضي "التخابر مع قطر" لوسائل الإعلام : يحظر نشر عنوان أى مستند عسكرى

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، فى جلسة محاكمة محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، إلى شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى.

وفى أثناء سماع شهادة اللواء محمد زكى، قاطع القاضى الشاهد ووجه كلامه إلى الصحفيين الموجودين بالقاعة لتغطية وقائع الجلسة قائلا: "يحظر نشر عنوان أى مستند عسكرى ضمته أحراز القضية وتعرضه المحكمة بجلسة اليوم على الشاهد قائد الحرس الجمهورى"، وشدد القاضى بأن ذلك "يُعد قرارا".

وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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