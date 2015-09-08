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ضبط أسلحة وذخيرة غير مرخصة بنجع حمادى

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ضبط أسلحة وذخيرة غير مرخصة بنجع حمادى ضبط أسلحة وذخيرة غير مرخصة بنجع حمادى
ألقت الأجهزة الأمنية بفرع البحث الجنائى بنجع حمادى، برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث وإشراف اللواء هشام خطاب مدير المباحث، والعميد أيمن فتحى رئيس مباحث المديرية القبض على خفير بمنزل أحد الأشخاص بنجع حمادى، بحوزته أسلحة نارية غير مرخصة وكمية من الذخيرة.

تلقت مديرية أمن قنا إخطارا يفيد بتمكن المقدم حسام فصيح والنقيب أحمد عكاشة من ضبط "حسام م أ" خفير بمنزل ملك "محمود م ع" بحوزته سلاح رشاش وطبنجة وكمية كبيرة من الذخيرة، جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتتولى التحقيقات وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط صاحب المنزل.

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مصر 365