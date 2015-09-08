قائد الحرس الجمهورى يقدم بيانا للمحكمة عما تم تسليمه لمرسى من مستندات

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، بجلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، إلى شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى.

وقال اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى بعد حضوره للمحكمة لسماع شهادته بالقضية، وعرضت المحكمة وثيقة خاصة بإجرءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارا من الجمعة 28 يونيو من عام 2013 بحسب ما تم ضبطه بمنزل أحد المتهمين، ورد الشاهد أن هذه المذكرة خاصة بتأمين الوثائق والمستندات خلال أحداث 30 يونيو .

وتابع الشاهد أن لديه بيان بكل ما تم عرضه على رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسى من خلالى، ولديه أيضا بيان بالمستندات التى عرضها رئيس الحرس الجمهورى السابق اللواء محمد نجيب عبد السلام، وقدم الشاهد البيان للمحكمة، وقمت بتجميعها وهو ما تتم عرضه واسترداده، وكنت دقيق فى تلك البيانات.

كانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.

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