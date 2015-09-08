بالفيديو..عضو بـ"وايت نايتس": بعض أفراد الرابطة دعموا حازم صلاح أبو إسماعيل

قال أحمد شبرا، العضو البارز بمجموعة “أولتراس وايت نايتس”: إن “بعض أفراد الوايت نايتس دعموا المرشح الرئاسى الأسبق حازم صلاح أبو إسماعيل، كما أن بعضهم دعم الإخوان والبعض الآخر دعم حمدين صباحى”.

وأضاف “شبرا” عقب خروجه من غرفة المداولة بمعهد أمناء الشرطة، “لو الدولة أتصالحت مع الرئيس المعزول محمد مرسى أنا هتصالح مع رئيس نادى الزمالك “مرتضى منصور”، متهما رئيس نادى الزمالك بالتسبب فى أحداث الدفاع الجوى. واختتم حديثه: “ليس صحيحا أن “الوايت نايتس” قاموا بسب المؤسسة العسكرية خلال مباراة الصفاقسى التونسى الأخيرة، لأن الجيش المصرى جيش وطنى ونكن له كل تقدير، مشددًا على ثقته بالبراءة، وعودة الجماهير مرة أخرى إلى المدرجات”.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين وعددهم 21 متهما، عددا من الاتهامات يأتى على رأسها اتهام استعراض القوة والتلويح بالعنف وإلحاق الضرر بالمجنى عليهم وتعريض حياتهم للخطر، بالإضافة لعقد العزم على قتل المجنى عليه الأول “رئيس نادى الزمالك”، وأنهم أعدوا لهذا الغرض “أسلحة نارية” إلى جانب ترصدهم تحركاته فى الأماكن التى يتردد عليها.