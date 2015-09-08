آخر خبر بالغربية: الرئيس يحارب الفساد بالقبض على وزير الزراعة والفخرانى
وجاءت أبرز عناوين العدد الأخير بالصفحة الأولى "الرئيس السيسى يحارب الفساد.. إلقاء القبض على وزير الزراعة والفخرانى، الانتخابات البرلمانية فى الغربية تشتعل".
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