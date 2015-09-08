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آخر خبر بالغربية: الرئيس يحارب الفساد بالقبض على وزير الزراعة والفخرانى

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فى إطار مبادرة اليوم السابع لتبنى الصحف الإقليمية ننشر العدد الأخير لجريدة "آخر خبر الدولية" والتى تصدر نصف شهريا، والمشرف العام عليها نزار الريدى.

وجاءت أبرز عناوين العدد الأخير بالصفحة الأولى "الرئيس السيسى يحارب الفساد.. إلقاء القبض على وزير الزراعة والفخرانى، الانتخابات البرلمانية فى الغربية تشتعل".

-بالصور.. محلة مرحوم طنطا منبع صناعة العقادة فى
>-السيسى: مستمرون فى إصلاح السياسات الاقتصادية
>-شوادر اللحمة التابعة لمحافظة الغربية تنافس الجزارين بـ59 جنيها للكيلو
>-سكان المستعمرة يستغيثون بمؤسسة الرئاسة بعد أن أفنوا حياتهم فى العمل أصحاب المعاشات بشركة غزل المحلة مهددون بالطرد والتشريد من مساكنهم
>-تفاصيل إلقاء القبض على وزير الزراعة فى "التحرير"
>-ضبط حمدى الفخرانى متلبسا بتقاضى رشوة 5 ملايين
>-تعليم الغربية وصول 80% من الكتب المدرسية و3 محاضرات لطالب الثانوية فى اليوم
>-تخريج 23 طفلا فى جامعة الطفل بطنطا
>-آخر خبر تنشر حركة التنقلات الداخلية لمديرية أمن الغربية
>-حملات أمنية لمباحث أول طنطا بقيادة الهرميل تسفر عن ضبط 6 أسلحة نارية مخدرات
>-كشف غموض العثور على جثة مسجل خطر بـ31 طعنة بسمنود

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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