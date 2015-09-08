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تحرير 962 مخالفة مرورية وتنفيذ 571 حكمًا قضائيًا فى بنى سويف

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تحرير 962 مخالفة مرورية وتنفيذ 571 حكمًا قضائيًا فى بنى سويف تحرير 962 مخالفة مرورية وتنفيذ 571 حكمًا قضائيًا فى بنى سويف
شنت أجهزة الأمن ببنى سويف، بالتنسيق مع إدارة المرور، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة، شملت مناطق مختلفة بالمحافظة؛ لضبط الخارجين عن القانون، وإعادة الانضباط المرورى.

وأسفرت جهود الحملة التى قادها اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف، عن تنفيذ 571 حكماً قضائياً بواقع 4 أحكام جنائية، 338 حبس جزئى، 58 حبس مستأنف، 111 غرامات جزئية، 18غرامات مستأنفة،44 مخالفات، وتحرير 962 مخالفة مرورية.
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