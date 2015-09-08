بالصور..احتفال جامعة الإسكندرية بانطلاق شعلة الشمال لبطولة شباب الجامعات

احتفلت جامعة الإسكندرية، اليوم، بانطلاق شعلة الشمال لأسبوع شباب الجامعات العاشر الذى تنظمه جامعة قناة السويس بالتعاون وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم العالى والاتحاد الرياضى المصرى للجامعات تحت شعار "بالعلم والشباب تحيا مصر " وذلك خلال الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الجارى.

وانطلقت الشعلة بعدد رمزى من الطلاب من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حتى وصلت إلى مبنى إدارة الجامعة، حيث استقبلها هانى المسيرى محافظ الإسكندرية والدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، والدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد أباظة نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطـروح، والدكتور محسن حسن وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ثم واصلت الشعلة مسيرتها حتى مكتبة الإسكندرية ثم قلعة قايتباى.

يذكر أن جامعة الإسكندرية تشارك للمرة العاشرة فى أسبوع شباب الجامعات ببعثة مكونة من 171 طالبا وطالبة بإشراف 51 من المشرفين والمدربين والإداريين يشاركون فى جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والفنية والعلمية، بالإضافة إلى أنشطة الجوالة والخدمة العامة.



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