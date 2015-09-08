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سعيد الشحات يشارك فى ورشة "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد مصر"بجامعة سوهاج

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سعيد الشحات يشارك فى ورشة "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد مصر"بجامعة سوهاج سعيد الشحات يشارك فى ورشة "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد مصر"بجامعة سوهاج
يشارك اليوم الكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع، فى ورشة العمل التى ينظمها قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة سوهاج تحت عنوان "تحديات الإعلام الإقليمى فى صعيد "، وذلك برعاية الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والدكتور نبيل نور الدين عبد اللاه رئيس الجامعة بقاعة المؤتمرات الكبرى.

وتناقش الورشة إشكاليات الإعلام الإقليمى والتحديات التى تواجهه فى القيام بواجباته مع طرح شهادات واقعية لتلك المشكلات من جانب العاملين بوسائل الإعلام الإقليمى بصعيد مصر للخروج برؤية واقعية للوقوف أمام تلك التحديات، هذا بالإضافة إلى الاستفادة المعرفية من خلال الكلمات التى يلقيها المتحدثون فى الورشة فى المجالين الأكاديمى والصحفى، فضلأ عن معرفة طلاب الإعلام بواقع الإعلام الإقليمى من خلال شهادات الممارسين له من عقود ممتدة والاستفادة من تلك الخبرات ومعرفة وجهات نظر أساتذة وعمداء كليات الإعلام فى سبل الارتقاء والنهوض بالإعلام الإقليمى.

وتتضمن الورشة جلستين، الجلسة الأولى بعنوان رؤية الأكاديميين للتحديات التى تواجه الصحافة المحلية يتحدث فيها محافظ سوهاج، ورئيس الجامعة ونخبة من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية، والجلسة الثانية بعنوان رؤية الممارسين للعمل الإعلامى المحلى للتحديات التى تواجههم يتحدث فيها نخبة من الصحفيين والإعلاميين الممارسين للمهنة، وعلى رأسهم الكاتب الصحفى سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع.

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مصر 365

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