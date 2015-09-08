بالصور.. طالبة صفر الثانوية: أرفض المنحة الدراسية بالخارج وواثقة فى الحصول على حقى

قالت الطالبة مريم ملاك ملاك الحاصلة على صفر فى الثانوية العامة، إنها مكثت ساعة فى عملية الاستكتتاب بالطب الشرعى، وتم استكتتابها فى 7 مواد دراسية.

وأضافت الطالبة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها منتظرة القرار ولم يحدد موعد لإعلان نتيجة الاستكتاب، وواثقة فى الحصول على حقى، لافتة إلى أنه لا يتواصل أحد معها من وزارة التربية والتعليم ولا يوجد تواصل إلا من قبل مجلس الوزراء، مضيفة أرفض فكرة المنحة الدراسية بالخارج، وواثقة فى عودة حقى.

وقال محامى الطالبة، إنه لا يثق فى تقرير الطب الشرعى بأسيوط، والدليل على واقعة التزوير أنهم

>أرسلوا أوراق مريم دون تحريزها وهذا مخالف قانونيا، وتم استبدال ورق الطالبة مريم بأخرى تدعى مارية، وأقمنا دعوى فى القضاء الإدارى لإعادة حق مريم- على حد قوله.



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