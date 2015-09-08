وزير الأوقاف يواصل عمله بمكتبه ويلتقى مساعد وزير الخارجية

واصل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عمله، بمكتبه بديوان الوزارة بباب اللوق بوسط القاهرة، حيث التقى مساعد وزير الخارجية الجديد الذى تسلم عمله بديلا للسفير خالد عمران، وذلك لبحث البعثات الخارجية.

ورفض الوزير الرد على جميع الصحفيين متجاهلا الرد على تساؤلات الصحفيين حيث أكد مصدر بالوزارة أن الوزير يخشى الرد على تساؤلات تتسبب فى استفزاز الرأى العام، مضيفا أن التعديل الوزارى فى الغالب سوف يتم إعلانه الخميس المقبل.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن سفر مختار جمعة رئيسا للبعثة أمر مؤكد فى ظل عدم وجود موانع، مضيفا أن ما تردد حول عدم استمراره مجرد شائعات اتسع نطاقها لعدم توضيح موقف لدى اتصالات صحفية.

وتوقع المصدر استمرار جمعة فى منصبه وزيرا للأوقاف، مضيفا أن قضية وزارة الزراعة تخص أصحابها ولن تتسع دائرة الاتهام عن الأربعة المحبوسين احتياطيا وأن امتدادها لآخرين مجرد شائعات عززها الوزير بغلق هاتفه خوفا من إثارة الرأى العام ضده.

فيما بدأت لجنة شئون العاملين فى الانعقاد منذ قليل، برئاسة الشيخ محمد عبد الرازق رئيس القطاع الدينى، لمناقشة قرارات نقل العاملين والترقيات الداخلية وعدد من القرارات الداخلية، حيث يلتقى الوزير بعدها لعرض مذكرات بقرارات داخلية بالوزارة.

بينما تشهد الوزارة تشديدات أمنية داخلية وقيود على التحركات وخاصة لمندوبى الصحف، وذلك بعد قيام عدد من الموظفين بالنزول إلى مدخل الوزارة بعد شائعات بإقالة الوزير أربكت الديوان العام لبعض الوقت وكذلك الدواوين الفرعية بالمحافظات.

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