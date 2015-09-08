زراعة كبد ناجحة لـ3 أطفال بالمعهد القومى بالمنوفية

قام معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة بإجراء عمليات جراحية ناجحة لزراعة كبد لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وسنتين ونصف يعانون من عيوب خلقية فى القنوات المرارية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد، فى تصريحات له، أنه قد تم عمل عمليات للأطفال فى الثلاثة أشهر الأولى من العمر، حتى يتم زرع كبد بعد اكتمال عامين ليتم زراعة كبد لهم.

وأوضح أن أمهات الأطفال قامت بالتبرع بجزء من الكبد لإنقاذ حياة أبنائهن، وقد قام فريق من الجراحين بالمعهد بعمل الجراحات على رأسهم الدكتور إبراهيم مروان العميد الأسبق للمعهد، والدكتور خالد أبو العلا والدكتور كاساهارا الخبير اليابانى، والدكتور حسام سليمان والدكتور أسامة حجازى والدكتور طه ياسين وفريق التخدير الدكتور مجدى خليل وخالد ياسين، بالإضافة إلى فريق تمريض العمليات بالمعهد وهو طاقم متمرس ساعد جميع الخبراء الأجانب والمصريين وقد عملوا لمدة 72 ساعة متواصلة.

وأشار عميد المعهد، إلى أن الخبير اليابانى قام بإزالة ورم خبيث من كبد طفل عمره 3 سنوات كان قد سبق إزالته بعملية جراحية وتلقى العلاج الكيمياوى وعاوده الورم مرة أخرى وامتد للحجاب الحاجز والوريد الجوفى السفلى، وتم استئصال الورم بالكامل ليتبقى للطفل ربع الكبد ويتم متابعتهم الآن بالعناية المركزة بالمعهد تحت إشراف أساتذة وأطباء وتمريض العناية، مؤكدًا أن معهد الكبد القومى بالمنوفية هو المكان الوحيد بمصر الذى يقوم بزراعة كبد للأطفال مجاناً بالكامل.