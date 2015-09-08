أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

زراعة كبد ناجحة لـ3 أطفال بالمعهد القومى بالمنوفية

Google+ Print
زراعة كبد ناجحة لـ3 أطفال بالمعهد القومى بالمنوفية زراعة كبد ناجحة لـ3 أطفال بالمعهد القومى بالمنوفية
قام معهد الكبد القومى بجامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة بإجراء عمليات جراحية ناجحة لزراعة كبد لثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنتين وسنتين ونصف يعانون من عيوب خلقية فى القنوات المرارية.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد الشعراوى عميد المعهد، فى تصريحات له، أنه قد تم عمل عمليات للأطفال فى الثلاثة أشهر الأولى من العمر، حتى يتم زرع كبد بعد اكتمال عامين ليتم زراعة كبد لهم.

وأوضح أن أمهات الأطفال قامت بالتبرع بجزء من الكبد لإنقاذ حياة أبنائهن، وقد قام فريق من الجراحين بالمعهد بعمل الجراحات على رأسهم الدكتور إبراهيم مروان العميد الأسبق للمعهد، والدكتور خالد أبو العلا والدكتور كاساهارا الخبير اليابانى، والدكتور حسام سليمان والدكتور أسامة حجازى والدكتور طه ياسين وفريق التخدير الدكتور مجدى خليل وخالد ياسين، بالإضافة إلى فريق تمريض العمليات بالمعهد وهو طاقم متمرس ساعد جميع الخبراء الأجانب والمصريين وقد عملوا لمدة 72 ساعة متواصلة.

وأشار عميد المعهد، إلى أن الخبير اليابانى قام بإزالة ورم خبيث من كبد طفل عمره 3 سنوات كان قد سبق إزالته بعملية جراحية وتلقى العلاج الكيمياوى وعاوده الورم مرة أخرى وامتد للحجاب الحاجز والوريد الجوفى السفلى، وتم استئصال الورم بالكامل ليتبقى للطفل ربع الكبد ويتم متابعتهم الآن بالعناية المركزة بالمعهد تحت إشراف أساتذة وأطباء وتمريض العناية، مؤكدًا أن معهد الكبد القومى بالمنوفية هو المكان الوحيد بمصر الذى يقوم بزراعة كبد للأطفال مجاناً بالكامل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365