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وزير الرى: أسعار القمح فى الموسم الجديد لن تقل عن العام الماضى

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وزير الرى: أسعار القمح فى الموسم الجديد لن تقل عن العام الماضى وزير الرى: أسعار القمح فى الموسم الجديد لن تقل عن العام الماضى
قال الدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى، والقائم بتسير أعمال وزارة الزراعة، إن توريد القمح من المزارعين فى الموسم الزراعى الجديد 2015 – 2016 لن تقل عن الموسم الماضى وسيكون السعر الأعلى لأفضل نقاوة للمحصول.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدة اليوم بوزارة الزراعة، إلى أن هناك اجتماعات مستمرة مع 19 قيادات بوزة الزراعة، لتوفير جميع مستلزمات الإنتاج للمزارعين وخاصة الأسمدة استعداد للموسم الشتوى الجديد، موضحا أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمهندس إبراهيم محلب واضحة بالاهتمام بالمزارعين وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج.

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