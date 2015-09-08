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وزير الرى: نبحث مديونيات بنك الائتمان الزراعى لدى الحكومة

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وزير الرى: نبحث مديونيات بنك الائتمان الزراعى لدى الحكومة وزير الرى: نبحث مديونيات بنك الائتمان الزراعى لدى الحكومة
قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموراد المائية والرى والقائم بتسيير أعمال وزارة الزراعة، إنه بحث مع المحاسب عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، مديونيات البنك لدى .

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم بوزارة الزراعة، أنه ستتم مناقشتها مع الوزارات المعنية خلال اجتماع الحكومة المقبل، مؤكدا أن بنك الائتمان العمود الفقرى لمساندة الفلاح من خلال توفير جميع التسهيلات لزيادة الإنتاج ولابد من الوقوف بجانبه.


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مصر 365

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