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ثلاثة أشخاص يغتصبون ربة منزل داخل بيتها بالدقهلية ويصورونها عارية

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ثلاثة أشخاص يغتصبون ربة منزل داخل بيتها بالدقهلية ويصورونها عارية ثلاثة أشخاص يغتصبون ربة منزل داخل بيتها بالدقهلية ويصورونها عارية
اغتصب ثلاثة شباب سيدة بقرية الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين داخل منزلها، تحت تهديد السلاح.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتقدم سيدة ببلاغ بقيام ثلاثة شباب باغتصابها تحت تهديد السلاح داخل منزلها.

وانتقل الرائد محمد طمان رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتم عمل التحريات، وتبين قيام ثلاثة من شباب القرية بالقفز داخل المنزل ليلا مستغلين غياب الزوج ونوم أولاده وقاموا بتهديدها بسلاح أبيض وتناوبوا اغتصابها تحت تهديد السلاح، وقاموا بسرقة بعض مصوغاتها وقاموا بتصويرها عارية وأثناء الاغتصاب لتهديدها به، وفر المتهمون هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتم ضبط "أحمد ع ص" أحد المتهمين ومازال البحث جارى عن باقى المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة، والتى أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وسرعة ضبط باقى المتهمين.

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مصر 365