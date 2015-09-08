خوجة: ترتيبات خليجية لمواجهة «كورونا»

الرياض – محمد الحيدر

أكد د. توفيق بن أحمد خوجة، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول التعاون الخليجي استمرار التنسيق والعمل المشترك في مواجهة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا" .

وقال أحمد خوجة خلال الاجتماع الدوري الثالث والثمانين للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الذي يستمر لمدة يومين بمقر المكتب التنفيذي في حي السفارات بمدينة الرياض ان هناك مراجعة دورية ومستمرة للإجراءات المتخذة من قبل المملكة ودول مجلس التعاون في هذا الإطار، مضيفا بان الاجتماع يناقش ترتيبات عقد المؤتمر الثمانين للمجلس وإقرار جدول الأعمال المقترح، ويبحث موضوعات: الشراء الموحد التوصيات اللازمة بشأن مناقصة المستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات ولوازم الكلية الصناعية ومناقصة لوازم الكساوي، ورعاية الفم والأسنان، والمختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، وجراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون ولوازم جراحة العظام والعمود الفقري، والتأهيل الطبي، وتحديث أنظمة ولوائح وآليات برنامج الشراء الموحد. وفي أجندة الهيئة التنفيذية التسجيل الدوائي المركزي، وتسعيرة الأدوية، والتغذية والمغذيات الدقيقة، والعمالة الوافدة، والجودة وسلامة المرضى، ومكافحة العدوى، ومكافحة الأمراض غير السارية، والصحة النفسية، والمؤتمر العالمي للسمنة والسكري، والمسح الصحي العالمي، وعبء المراضة في دول مجلس التعاون، والإعلام وتعزيز الصحة، وإنشاء مركز معلومات متطور بالمكتب التنفيذي، كما يناقش تطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، وتوسعة مبنى المكتب، ووترتيبات الاحتفالية الخاصة بمناسبة مرور أربعين عاما على التأسيس.