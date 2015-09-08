المتحمي يؤدي الصلاة على الشهيد آل فردي

تقدم محمد بن سعود أبو نقطة المتحمي محافظ محايل عسير المصلين على جثمان شهيد الوطن العريف مظلي فؤاد بن جابر عيسى فرج آل فردي بحضور العقيد سعود بن محمد أبو نقطة المتحمي مدير الشرطة، ومحمد آل زيد مدير المستشفى، وبندر الصبيحي شيخ قبيلة بحر أبو سكينة، ومصهف بن علي عسيري مدير مكتب التعليم بمركز بحر أبو سكينة، وجمع كبير من الأعيان ومشايخ القبائل والنواب والمواطنين.

وقدم المتحمي، عقب الصلاة التعازي لوالد وذوي الشهيد سائلاً الله أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يتقبله في الشهداء ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيداً بشجاعة وبسالة الجندي السعودي، موكداً وقوف المملكة مع اليمن الشقيق لإعادة الشرعية ودحر مليشيات الحوثيين الحاقدة.

فيما عبّر الشيخ بندر بن إبراهيم الصبيحي شيخ قبيلة بحر أبو سكينة، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف والكرامة دفاعاً عن تراب وطنه، مشدداً على أن الشهيد مشهود له بالخير والأخلاق العالية.

وأشار أن جميع أبناء محافظة محايل ومراكزها المرتبطة هم فداء للوطن ونقف مع الجنود المرابطين وخلف قيادتنا الرشيدة -حفظهم الله- داعين الله أن ينصرهم لحفظ مقدسات الإسلام وردع المعتدين ونحن نشكل حزاما واحدا لحماية الوطن. وعبر والد وأشقاء وأقارب الشهيد عن بالغ فخرهم واعتزازهم بابنهم الشهيد فؤاد آل فردي بأنه بقدر ما أصابنا في مركز بحر أبو سكينة من الحزن على شهيد الوطن العريف مظلي فؤاد، بقدر ما نشعر بالفخر والاعتزاز، فهذا الوطن له جنود بواسل قدموا حياتهم ودماءهم في سبيل الوطن الغالي، جعله الله من الشهداء واسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.