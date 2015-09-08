خمسة ملايين مادة توجيهية توزعها «الهيئات» في الحج

أكد وكيل التوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر د. فهد بن محمد الخضر، أن الرئاسة أمنت للمشاركة في حج هذا العام أكثر من خمسة ملايين مادة توعوية وتوجيهية من كتيبات ومطويات وسيديات وغيرها، يتم توزيعها عبر 46 مركزاً توجيهياً ونقاط توزيع في منطقة مكة والمدينة المنورة.

وبيَّن أن أعمال التوعية والتوجيه تتلخص في خدمة ضيوف الرحمن من خلال إرشاد الحجاج لأداء مناسك الحج والعمرة على الوجه الشرعي الصحيح عبر المؤهلين المكلفين من الرئاسة العامة وفروعها، ومعالجة الأخطاء العقدية التي قد يقع فيها بعض الحجاج، إضافة إلى توزيع المواد الإرشادية على الحجاج من إصدارات الرئاسة العامة.

وأكد أن هناك تنسيقا وتعاونا مع الجهات ذات الاختصاص لخدمة ضيوف الرحمن، للحفاظ على سلامة أداء ركنهم الخامس للإسهام في نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من البدع وما يفسد حجهم.