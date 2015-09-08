ندوة عن «دور المواطن في مكافحة الجريمة» في مكة المكرمة.. اليوم

ينظم فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة بالتعاون مع شرطة العاصمة المقدسة مساء اليوم (الثلاثاء)، ندوة عن "دور المواطن في مكافحة الجريمة"، وذلك بمقر فرع الهيئة في المكتبة العامة بحي الزاهر.

ويشارك في الندوة كلاً من وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة السابق عبدالله بن داود الفايز، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبدالعزيز الصولي، ومدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد القرني، وعدد من مسؤولي الإدارات والجهات الحكومية والأهلية بالعاصمة المقدسة، ورجال الإعلام من مختلف الوسائل الإعلامية.

وأوضح منسق فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمكة المكرمة فهد الإحيوي أنه سيصاحب الندوة توقيع اتفاقية شراكة إعلامية بين فرع الهيئة بمكة المكرمة وشرطة العاصمة المقدسة، وذلك لتحقيق الأهداف المشتركة التوعوية والمنشودة بينهما، من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات الأمنية مع مختلف الجهات لتعزيز مفهوم الشرطة المجتمعية وترسيخ مفهوم المواطنة والحس الأمني ومكافحة الشائعات المعلوماتية، وتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات المشتركة والبناءة والتي تستهدف شرائح المجتمع كافة، ومن مختلف الجهات من طلاب مدارس التعليم العام وجامعة أم القرى وجمعية مراكز الأحياء والجاليات المختلفة بمكة المكرمة، وسيشارك بعملية الترتيب بين شرطة العاصمة المقدسة وفرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة لجميع البنود المتعلقة بالاتفاقية العقيد دكتور خالد عوض الفعر.

يذكر أن فرع هيئة الصحفيين بمكة المكرمة يتعاون مع عدد من الجهات الأخرى في المنطقة لإقامة الفعاليات الإعلامية حيث سبق أن وقعت الهيئة اتفاقية شراكة مع الهيئة الإسلامية العالمية للإعلام التابعة لرابطة العالم الإسلامي لخدمة عدد من الجوانب الإعلامية.