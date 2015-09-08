صناعة التغيير الإيجابي في العملية التعليمية مرتبط بدور المشرف التربوي

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله المرشد على الدور الكبير للمشرف التربوي في العملية التعليمية، من ناحية توجيهها الوجهة السليمة من خلال مساعدة المعلمين على تطوير أدائهم وحل مشكلات الميدان التعليمية، وصناعة التغيير للأفضل في العملية التعليمية، فهم نخبة النخبة وعليهم الإلمام بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء عملهم بالشكل المناسب. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس الاثنين برنامج المشرف التربوي الجديد وبرنامج المعلم الجديد الذي تنظمه إدارة الاشراف التربوي في إدارة التدريب التربوي والابتعاث.

وقال المرشد في كلمة توجيهية للمعلمين الجدد إن عليهم اكتساب المهارات اللازمة من خلال الدورات التي ستقدمها لهم الادارة كما يجب أن يكونوا قدوة لطلابهم وأنهم مؤتمنون على أبناء هذا الوطن وإعداده ليكون جيل المستقبل.

والتقى المرشد المشرفين والمعلمين الجدد واستمع من المدربين عن الموضوعات والورش والمحاور والحقائب التدريبية التي ستقدم لهم.