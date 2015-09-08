نائب وزير الحرس الوطني ومدير «صحة القصيم» يعزيان الزميل الأمان

تلقى الزميل محمد الأمان برقية تعزية ومواساة في وفاة حرمه منيرة بنت مبارك الأمان من عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري نائب وزير الحرس الوطني، عبر فيها عن تعازيه ومواساته للزميل الأمان وأسرته، داعياً الله للفقيدة بالرحمة والمغفرة.

كما قدم مطلق الخمعلي مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم تعازيه ومواساته للزميل الأمان، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنها فسيح جناته. وشكر الزميل الأمان، التويجري والخمعلي وكل من بادر بالتعزية على مشاعرهم النبيلة والدعوات كريمة، داعياً الله ألا يريهم سوءاً ولا مكروهاً وأن يجزيهم خير الجزاء.