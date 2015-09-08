قائد الحرس الجمهورى: وثائق عسكرية سرية عرضت على "مرسى" ولم يردها

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، اثناء نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، إلى شهادة اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى.

وقال اللواء محمد زكى قائد الحرس الجمهورى الحالى أمام المحكمة بعد حضوره جلسة اليوم لسماع شهادته، قائلا بعد حلفه اليمين القانونية، وبعرض وثيقة عليه من خلال شاشة العرض وهى عبارة عن حجم قوات متعددة الجنسيات المتواجد بشبه جزيرة سيناء وأخرى خريطة عسكرية، وأخرى تحمل سرى جدا بعنوان المعابر المصرية الفلسطينية الإسرائيلية، فرد الشاهد عن سؤال وعرضه تلك الوثائق على رئيس الجمهورية، قائلا هذه الوثائق التى تم عرضها بواسطة قائد الحرس الجمهورى السابق ولم يتم استعادتها.

وأضاف الشاهد أن هناك وثائق لم تعد إلى مكتب المستشار العسكرى ومنها موضوعات عن "غزة" و"دولة إسرائيل"، ليشدد بأنه تأكد من صحة المعلومات بالعودة لقائد الحرس حينها الذى أكد له المعلومة، وأن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجود بمكتب المستشار العسكرى مسجل به كل المراسلات منذ الثلاثين من يونيو لعام 2012 (بدء ولاية مرسى ) ولم يدون بها عدد من الوثائق ومنها الوثيقة المشار إليها.

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.