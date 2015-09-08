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قوات الأمن تداهم حدائق الأهرام لملاحقة مركبات "التوك توك" غير المرخصة

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قوات الأمن تداهم حدائق الأهرام لملاحقة مركبات "التوك توك" غير المرخصة قوات الأمن تداهم حدائق الأهرام لملاحقة مركبات "التوك توك" غير المرخصة
داهمت قوات الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، منطقة حدائق الأهرام لملاحقة مركبات "التوك توك" والدراجات البخارية غير المرخصة، بعدما تعددت البلاغات من المواطنين بانتشار مركبات "التوك توك" بطريقة ملفتة للانتباه بالمنطقة.

وأكد العقيد أيمن عبد القادر مدير العلاقات والإعلام بمرور الجيزة، فى تصريحات له، أنه تم ضبط 13 "توك توك" و16 دراجة بخارية بدون لوحات أو تراخيص، وأخطر اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمضبوطات.
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