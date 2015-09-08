«البترول»: توفير احتياجات المواطنيين هدف استراتيجي

أكد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية هدف استراتيجي وتعمل حالياً الوزارة على تنفيذ برنامج عمل لتأمين الإمدادات وخاصة من البوتاجاز لمواكبة زيادة الاستهلاك وخاصة خلال فصل الشتاء، موضحاً أنه يتم العمل على تنويع مصادر الإمدادات وتنفيذ مشروعات جديدة لتوسعة شبكات نقل وتخزين البوتاجاز وزيادة القدرة الاستيعابية بتسهيلات استقبال البوتاجاز المستورد بالموانىء المصرية لتحقيق المرونة الكافية فى تلبية احتياجات السوق بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك المتزايدة فى فصل الشتاء، مشيرًا إلى أن تأمين احتياجات الصعيد من المنتجات البترولية المختلفة على قائمة اهتمامات الوزارة حيث يتم حالياً تنفيذ 3 مشروعات جديدة لتطوير وتحديث معمل أسيوط باستثمارات حوالى 1.8 مليار دولار لتوفير المنتجات البترولية المختلفة.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير الجمعيات العامة لشركات بترول القطاع العام لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2014/2015 والتى شملت كل من شركات الغازات البترولية (بتروجاس) والقاهرة لتكرير البترول وأسيوط لتكرير البترول بحضور الدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس محمد سعفان رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى أبوبكر ابراهيم رئيس شركة جنوب الوادى القابضة للبترول والمحاسب عبدالفتاح عبدالعزيز مدير إدارة محاسبة شركات البترول بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلى الوزارات المعنية .

واستعرض المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس أهم نتائج الأعمال وموقف توفير البوتاجاز للسوق المحلى موضحاً أنه تم توفير احتياجات الإستهلاك المحلى والتى بلغت نحو 4.3 مليون طن، و أنه تم زيادة السعات التخزينية للبوتاجاز إلى نحو 134.8 ألف طن بوتاجاز للوفاء باحتياجات الاستهلاك ومواجهة أية زيادات طارئة خاصة فى فصل الشتاء لافتاً ان الشركة انتهت من مشروع انشاء صهريج كروى لتخزين البوتاجاز بالأسكندرية بسعة 2000 طن وتم تشغيله وربطه بخطوط نقل البوتاجاز، وتخطط الشركة للانتهاء من مشروعات أخرى جديدة لتخزين البوتاجاز بمحافظتى سوهاج والأسكندرية وتشغيلها تباعاً خلال الشهور الأولى من عام 2016 وتشمل 4 صهاريج تخزين جديدة بمصنع بوتاجاز سوهاج للعمل على تأمين احتياجات الصعيد من البوتاجاز بالإضافة إلى 7 صهاريج بمنطقة وادى القمر بالأسكندرية بما يخدم منظومة توفير وتأمين امدادات البوتاجاز للسوق المحلى ، و أنه تم زيادة عدد مراكز توزيع البوتاجاز فى كافة مناطق الجمهورية لتصل إلى 2934 مركزاً وتوفير طاقات تعبئة استراتيجية فى مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز لمواجهة زيادة الاستهلاك .

وأوضح المهندس زهدى معروف رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أنها تمكنت هذا العام من تكرير حوالى 5.2 مليون طن ، وأنها ساهمت من خلال معمليها بمسطرد وطنطا فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذه حوالى 68 مليون جنيه مشيراً إلى أن الشركة تولى اهتماماً كبيراً بالتصنيع المحلى للمعدات وابراج التكرير وقامت بتصنيع هذه المعدات للشركات البترولية المختلفة.

وأشار المهندس محمد علام رئيس شركة أسيوط لتكرير البترول أنها نجحت فى تحقيق خطتها للعام الماضى حيث تم تكرير حوالى 4 مليون طن خام وتوفير منتجات بترولية للسوق المحلى للمساهمة فى تلبية احتياجات محافظات صعيد مصر وجنوب الوادى من المنتجات البترولية بنسبة تتراوح بين 60-65% ، موضحاً أن الشركة تمكنت من تعظيم انتاجية السولار بمعمل تكرير أسيوط لتصل إلى نحو 1.1 مليون طن سنوياً بالإضافة إلى انتاج البنزين والمازوت والبوتاجاز ووقود الطائرات.

وأضاف انه يتم المضى قدماً فى تنفيذ مشروعات التطوير والتوسعات بمعمل تكرير أسيوط حيث بلغت نسبة تقدم الأعمال فى وحدة استرجاع الغازات لزيادة انتاج البوتاجاز حوالى 67.5% ومن المتوقع بدء التشغيل التجريبى فى مايو 2016، وانه جارى حالياً عمل التصميمات الأساسية لمشروع مجمع اصلاح النافتا بالعامل المساعد والأزمرة لإنتاج البنزين على الأوكتين و اتخاذ الخطوات النهائية لإختيار المقاول العام للمشروع، كما بدأت الشركة فى تنفيذ الإجراءات والمراحل الأولى من تنفيذ مشروع مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت.