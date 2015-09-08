«مغازى»: مشروع المليون ونصف فدان تحدي لشعب وحكومة مصر

قال دكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية القائم بأعمال وزير الزراعة: إن مشروع المليون ونصف فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تحديا كبيرا أمام شعب وحكومة مصر وفي المقدمة رجال البحث العلمى حتى يتم إنجازه في وقت قياسى بما يحقق الأهداف المنوطة منه.

ووصف مغازى المشروع بأنه مشروع تنموى شاملا يهدف إلى الخروج من الوادى ومضاعفة نسبة التوطين بالمناطق الصحراوية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من الغذاء وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج وزيادة حصة مصر من الصادرات الزراعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مغازى اليوم، خلال إطلاقه مشروع التوءمة بين الاتحاد الأوربي ومركز البحوث الزراعية.

وأضاف الوزير، أن ممثلون عن الاتحاد الأوربي وإيطاليا وفرنسا وهولندا، أكدوا أهمية التعاون مع مصر لأنها تشكل محوار اساسيا في منطقة البحر المتوسط وعلى الصعيدين الأفريقى والعربى.

وأكد أن الخبراء الأوربيون شددوا على أهمية الابتكار والبحث العلمى كقاطرة لحل مشاكل وقضايا العالم المعاصر خاصة في المجال الزراعى، معبرين عن أملهم في أن يتمكن المزارع المصرى من تطبيق مخرجات ونتائج مشروعات التوءمة بين الاتحاد الأوربي ومركز البحوث الزراعية.