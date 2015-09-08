“متضرري إسكان بورسعيد” يقطعون طريق المحافظة

قطع بعض المتضررين المستبعدين من الدفعة الثانية من نتائج البحوث الميدانية لمشروع الإسكان الاجتماعي للتسكين بمحافظة بورسعيد، اليوم، طريق شارع يوليو 23 المحافظة الرئيسى بجانب مديرية الأمن بحى الشرق بوسط مدينة بورسعيد المواجهة لمبنى ديوان عام المحافظة وبجوار ميدان الشهداء، وجلس المحتجون وسط الشارع وقاموا بمنع مرور السيارات من الاتجاهين.

جاء ذلك ذلك فى ظل تواجد عناصر من الاجهزة الامنية والمباحث الجنائية و3 سيارات بوكس لمحافحة الشغب وسيارة ادارة مرور لتغيير خط سير حركة السيارات بمحاور بديلة.

وقد أوضح معظم المستبعدين البالغ عددهم 1500 شخص أنة الباحث افاد بانة غير متواجد بمكان البحث وشكك بعضهم فى نزاهة وشفافية احد الباحثين الذى اعطى احقية تخصيص وحدة سكنية بدون وجة حق لزوح وزوجة من غير مواليد محافظة بورسعيد ورغم عدم انطباق الشروط والقواعد العامة للتسكين عليهم يالتى لا تعطيهم اى احقية فى الحصول على شقة.