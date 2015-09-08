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ا20 مرشح يدفعون رسوم إعادة الكشف الطبي بالسويس

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ا20 مرشح يدفعون رسوم إعادة الكشف الطبي بالسويس ا20 مرشح يدفعون رسوم إعادة الكشف الطبي بالسويس

8 سبتمبر 2015 | 2:14 مساءً

مجلس النواب

استقبلت مديرية الصحة بالسويس، منذ قليل، 20 مرشحا لانتخابات مجلس النواب قاموا بدفع الرسوم بعد وصول قرارا من وزارة الصحة فى هذا الشأن من أجل اعادة الكشف الطبي عليهم لتقديمه للجنة تلقي طلبات الترشح.

وقال الدكتور رضا زغلول رئيس اللجنة الطبية، إن كافة المرشحين الذين قاموا بدفع الرسوم اليوم سيتم اجراء الكشف الطب عليهم من الساعه 2 ظهر حتي 9 مساء اليوم وسوف تسلموا خطابات النتائج بالكشف يوم الخميس القادم لتقديمها للجنة العليا.

يذكر أن عدد من المرشحين توجوا لمديرية الصحة صباح اليوم لدفع الرسوم ولم يجدوا اى قرارات فى هذا الامر لاعادة الكشف الطبي عليهم وهو ما أدي إلى حالة من التذمر بين المرشحين.

2015-09-08

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