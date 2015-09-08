وزير التموين يقرر صرف نصف شهر للعاملين بشركة قها للاغذية المحفوظة

بمناسبة أول زيارة لوزير منذ 40 عاما لشركة قها للاغذية المحفوظة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وأيضا حلول عيد الاضحي المبارك قرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم خلال لقاءه بالعاملين بشركة قها للاغذية المحفوظة صرف نصف شهر مكافأة لهم عن جهودهم في تطوير وزيادة مبيعات الشركة

شهد اللقاء السيدة أحلام رشدي وكيل اول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية واللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور محمد عاطف رئيس شركة قها واللواء محمود العشيري رئيس الادارة العامة لمباحث التموين