نائب وزير الاسكان يتفقد المدن الجديدة بالسويس

قام، صباح اليوم، نائب وزير الأسكان، يرافقه اللواء العربي السروي محافظ السويس، بتفقد المدن السكنية الجديدة بطريق السخنة وبطريق شركة مصر آيران والتى تم بنائجها وأخري تحت الأنشاء لمتابعة سير العمل وتنفيذ الجداول الزمنية الخاصة بعملية البناء.

تفقد نائب وزير الأسكان عدد من الوحدات التى يتم إنشائها والإطلاع على الرسوم الهندسة وآليات إدخال الخدمات والمرافق لهذه المدن الجديدة قبل طرحها على المواطنين ومحدودى الدخل طبقا لتعليمات وزارة الاسكان والشروط فى هذا الشرط.

يذكر أن السويس تشهد بناء أكثر من 3 مدن سكنية جديدة وهي ” مدينة المستشار عدلي منصور ، ومدينة الشهداء ، ومدينة الشيخ خليفة “، بالإضافة إلى عدد من المدن السكنية تحت الأنشاء منها عمارات خاصة بحديثي الزواج المتقدمين للحصول على وحدات سكنية منذ أكثر من 15 سنه بالديوان العام.