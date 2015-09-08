نظارات شمسية استثنائية في إطلالات Street Style

الرياض - خلود أحمد

في إطلالات الشوارع خلال أسابيع الموضة العالمية نشاهد كل ما هو جديد وفريد في تنسيقات الحضور، وفي هذا اليوم قررنا أن نجمع لك أكثر نظارات شمسية استثنائية في إطلالات الفاشينستا الأنيقات.

تنوعت تصاميم النظارات الشمسية التي شوهدت في إطلالات Street Style بين التصاميم الدائرية والمربعة وذات الحجم الكبير، ولكن قبل أن تختاري التصميم الذي يعجبك عليك أن تركزي أولاً على ما يناسب شكل وجهك، وقد جمعنا لك أبرز النصائح لاختيار النظارة الشمسية سابقاً - اضغطي هنا - .

أما بالنسبة للون فاختاري ما يناسب إطلالتك، فقد شاهدنا إحدى الإطلالات العصرية بقميص أزرق وبنطلون أبيض نسق معها نظارة شمسية جميلة بعدسة زرقاء عاكسة، فكانت الإضافة المثالية لها، وفي إطلالة أخرى بقميص الدينم العادي نُسقت معه نظارة تجمع بين اللون الأحمر وطبعة جلد النمر فأضفت لها لمسةً عصريةً جميلةً .

ننصحك باستثمار أموالك في نظارة شمسية ذات تصميم كلاسيكي ولون محايد لتتناسب مع جميع إطلالاتك في جميع فصول السنة، ويمكنك أن تشتري نظارات جريئة بتصاميم عصرية مجنونة بسعر أرخص لتغيريها بين فترة وأخرى .

شاهدي معنا أجمل النظارات في إطلالات Street Style وشاركينا برأيك .