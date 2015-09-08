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15 إطلالة من Kim Kardashian في حملها الثاني

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15 إطلالة من Kim Kardashian في حملها الثاني 15 إطلالة من Kim Kardashian في حملها الثاني

الثلاثاء 08-09-2015 11:45

الرياض - خلود أحمد

اشتهرت كيم كارداشيان Kim Kardashian بإطلالاتها الجريئة واختياراتها المميزة حتى كانت محط أنظار مجلات الموضة والأزياء حول العالم، وقد كنّا نتوق لنشاهد التغيير الذي سيطرأ على إطلالاتها بعد إعلان حملها الثاني قبل عدة أشهر .
وقد أعطتنا كيم كارداشيان في السابق لمحةً عن اختياراتها في الحمل خلال حملها الأول بطفلتها نورث ويست، ولكن اختياراتها هذه المرة لا تشبه إطلالاتها السابقة في شيء؛ حيث كانت في السابق أكثر جرأةً وتنوعاً فظهرت بالفساتين القصيرة والتصاميم الناعمة التي تحمل أسماء العديد من المصممين، أما في حملها الثاني فقد اعتمدت نفس الإطلالة بتغييرات بسيطة في الألوان والتصاميم.
اعتمدت كيم كارداشيان في إطلالاتها اليومية في حملها الثاني اعتمادًا كليًّا على المعاطف الصيفية الخفيفة، بالإضافة للفساتين القطنية والتنانير البسيطة مع تغيير الطول أو قصة الكم، كما تنوعت اختياراتها بين الألوان الحيادية كاللحمي، الرمادي، الأسود والأبيض مما أضفى طابعاً من الملل والرتابة لإطلالاتها. وعلى الرغم من صعوبة حملها لا يمكن أن تستغني كيم عن الكعب العالي، فهو رفيقها في جميع إطلالاتها، ويمكن أن نقول إنّ تنوع أحذيتها هو ما أضفى لإطلالاتها لمسة تميز على الرغم من تشابه اختياراتها .
في السهرات تخرج كيم كارداشيان عن كل ما هو مألوف وتختار إطلالات جريئة وغير معتادة، فبعد إعلان حملها بأيام ظهرت كيم في حفل CFDA Fashion Awards بفستان جريء من Proenza Schouler زينته المعادن بأسلوب عصري مختلف، بينما كان اختيارها لحفل VMA مؤخرًا أحد أسوأ اختياراتها على الإطلاق إذ كان تصميم Balmain غير مناسب لشكل جسمها وأظهر جسمها بصورة غير جذابة .
نرغب في رؤية كيم كارداشيان متألقةً بلوك أنثوي ناعم من فترة لأخرى فلعلها تفاجئنا باختيار إطلالة مطبعة بطبعات أنيقة أو ألوان زاهية بعيدة عن اختياراتها المحايدة. شاهدي معنا إطلالاتها أعلاه .

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