انقطاع المياه عن شرق الإسكندرية.. والحى: جارى إصلاح العطل

شكا عدد كبير من أهالى مناطق شرق الإسكندرية من انقطاع مياه الشرب لساعات طويلة، حيث أكد الأهالى تعطل مصالحهم بسبب انقطاع المياه، وطالبوا المسئولين باتخاذ اللازم لإصلاح العطل.

من جانبه، أكد حى المنتزه أول برئاسة اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى، فى بيان موجه إلى الأهالى أن سبب انقطاع المياه فى بعض المناطق فى نطاق حى المنتزه أول ناتج عن كسر فى ماسورة مياه قطر 1000 مم بشارع عبد الفتاح الشعشاعى بنطاق حى شرق وجارى إصلاحها منذ عصر أمس بتواجد جميع المرافق الأخرى لصعوبة المكان ووجود مرافق أخرى كثيرة معترضة مكان الإصلاح.

وأكد الحى، أنه جارى المتابعة مع مدير عام المشروعات بشركة المياه من خلال إدارة المتابعة الميدانية.