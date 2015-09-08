إزالة 61 حالة تعد و340 مخالفة منوعة بمركز مغاغة فى المنيا

تمكنت الوحدات المحلية لمركز ومدينة مغاغة من رفع وإزالة 61 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالتعاون مع الإدارة الزراعية بمساحة إجمالية 2 فدان وقيراط و6 أسهم وذلك فى إطار الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية بزمام المحافظة.

وأوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا جهود الوحدة المحلية فى رفع وإزالة التعديات، حيث تم إزالة عدد 55 حالة تعد على أرض زراعية بمساحة فدان و19 قيراطا و16 سهما بالإضافة إلى إزالة عدد 6 حالات تعد على أرض إصلاح زراعى بمساحة 5 قيراط و12 سهما.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة أثناء حملة مكبرة من ضبط عدد من المخالفات المنوعة وذلك فى إطار حملات لانضباط الشارع ورفع وإزالة التشوهات بالشوارع فى مدينة مغاغة، حيث تمت إزالة 340 حالة مخالفة جاءت ما بين 115 حالة إزالة إدارية فورية وحالتين بدون ترخيص وتحرير 20 محضر إشغال طريق بالإضافة إلى 89 حالة مخالفة مرورية و114 حالة ضبط أمنية متنوعة من مخدرات وآداب وحرازة أسلحة بيضاء أو أسلحة بدون ترخيص وتنفيذ أحكام.

ومن جانبه، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة استمرار حملات الإزالة المفاجئة لإعادة الانضباط إلى الشارع المنياوى والحفاظ على الشكل الحضارى والبيئى للمحافظة والتصدى لمحاولات تبوير الأراضى الزراعية وإزالة أى حالة تعد فى مهدها مشدداً على محاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.