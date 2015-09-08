سلامة الرقيعى يعلن ترشحه على قائمة "فى حب مصر" بشمال سيناء

أعلن عضو مجلس الشعب السابق بشمال سيناء سلامة الرقيعى عن ترشحه فى انتخابات مجلس النواب ضمن قائمة فى حب مصر

من جانبهم، أعلن أبناء قبيلة الدواغرة بشمال سيناء والتى ينتمى اليها الرقيعى وتعد أكبر كتلة تصويتية قبلية فى شمال سيناء عن تأييدها لابنها، ودعت كل أبناء القبائل فى سيناء والمحافظات المجاورة إلى منحه صوتهم.

يذكر أن مرشحين من أبناء قبيلة الدواغرة تقدموا للانتخابات عن الدائرة الثالثة ومقرها مركز بئر العبد ورمانة وهما: حسن محمد حسن خضر عن حزب الإصلاح والتنمية، وسامى سليمان جمعة عن حزب المؤتمر فردى.

وارتفع عدد المرشحين المحتملين المتقدمين بأوراقهم للجنة تلقى الطلبات بمحكمة شمال سيناء إلى 23 مرشحا حتى ظهر اليوم.