بالصور.. جنازة عسكرية مهيبة لشهيد القوات المسلحة بمسقط رأسه بالمنوفية

ودع الآلاف من أهالى قرية سمادون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، جنازة الشهيد عمر محمد عبد السلام الفار، الذى استشهد جراء انفجار مدرعة عسكرية بشمال سيناء، فى مشهد جنائزى مهيب.

وخرج الجثمان فى جنازة عسكرية من مسجد عتمان بالقرية وصولا إلى مدافن العائلة، وحضر الجنازة الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وعدد من قيادات وزارة الداخلية على رأسهم اللواء أحمد عتمان مساعد مدير أمن المنوفية، والعميد إيهاب زهنى مأمور مركز أشمون، والمقدم محمد السخاوى رئيس مباحث المركز، بالإضافة إلى الآلاف من أهالى القرية والقرى المجاورة.

وشهدت الجنازة هتافات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، منها: "الإخوان هما الإرهاب".

وأكد أهالى القرية أن الشهيد كان يتمتع بخلق طيب ومعاملة حسنة بين الناس، وأنه لديه شقيقتان مشيرة 20 عاما وشقيقة صغيرة فى الصف الأول الثانوى.

ورددت أم الشهيد باكية: "رد علينا يا عمر.. عوضنا عليك يا رب.. منهم لله الظلمة اللى حرمونى منك يا نور عنيا.. وربنا ينتقم منهم".

وطالب أهالى القرية رئيس الجمهورية والفريق صدقى صبحى وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالقصاص لدم الشهيد واتهموا جماعة الإخوان الإرهابية بالتسبب فى وفاته ورددوا عبارة "منهم لله الإخوان الإرهابيين اللى بيعملوا كده فى الناس".



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