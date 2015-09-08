التضامن الاجتماعى: إغلاق 38 جمعية إخوانية بالإسكندرية وتفتيش جمعية الدعوة السلفية

قال الدكتور نبيل عباس، وكيل وزارة التضامن بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المديرية تجرى تفتيشا دوريا على الجمعيات التابعة لها، للتأكد من عدم خروج تلك الجمعيات عن النشاط الذى حددة قانون الجمعيات 84 بالمادة 11 لعام 2002.

أشار عباس إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش على جمعية الدعوة السلفية بالإسكندرية، للتأكد من عدم مخالفتها محددات القانون والذى ينص على ألا تعمل أى جمعية خيرية فى السياسة، أو تمارس أى نشاط من أنشطة الأحزاب أو النقابات، أو العمل بالدين، مشيرا إلى أن عملها يجب أن يكون خدميا فقط لصالح المواطن والمجتمع السكندرى.

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بالتفتيش المالى والإدارى، تأكدت من عدم وجود أى من الأنشطة السابقة، كما لم تضبط مخالفة بشأن الدخول فى عملية الانتخابات أو الترويج لأى من مرشحى حزب النور السلفى وأشار إلى أن اللجنة لم تنته من عملها بعد.

وحول إغلاق الجمعيات التابعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، قال إن المديرية قامت بإغلاق 38 جمعية أهلية وخيرية بالإسكندرية تابعة للجماعة الإهابية إلى الآن، وجارى التفتيش على مختلف الجمعيات الخيرية بالإسكندرية بشكل دورى وفق خطة موضوعة، حيث يتم التفتيش على جمعيات التى تقوم بتنفيذ خطط الدولة أولا، ثم الجمعيات التى تقدم رحلات الحج والعمرة، وأخيرا الجمعيات التى تقدم مساعدات خدمية للمواطنين، حرصا على عدم تعطل العمل بالجمعيات الأولى والثانية.