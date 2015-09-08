نائب وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان مشروعات المدن الجديدة بالمحافظة

قام صباح اليوم المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والتعمير، ومى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقارى، يرافقهما اللواء العربى السروى محافظ السويس، بتفقد المدن السكنية الجديدة بطريق السخنة وبطريق شركة مصر إيران.

كما تفقد نائب وزير الإسكان عددا من الوحدات التى يتم إنشاؤها والاطلاع على الرسوم الهندسة وآليات الخدمات والمرافق لهذه المدن الجديدة قبل طرحها على المواطنين ومحدودى الدخل، طبقا لتعليمات وزارة الإسكان.

يذكر أن محافظة السويس تشهد بناء أكثر من 3 مدن سكنية جديدة وهى "مدينة المستشار عدلى منصور، ومدينة الشهداء، ومدينة الشيخ خليفة"، بالإضافة إلى عدد من المدن السكنية تحت الإنشاء منها عمارات خاصة بحديثى الزواج المتقدمين للحصول على وحدات سكنية منذ أكثر من 15 سنة بالديوان العام.