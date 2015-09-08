حزب النور ينظم ندوة عن الإسعافات الأولية فى قرية الطاهر بمركز كفر الشيخ

نظمت اللجنة الصحية بالتعاون مع لجنة الشباب بحزب النور بمركز كفر الشيخ، ندوة عن الإسعافات الأولية بقرية طاهر التابعة لمركز كفر الشيخ، لتقديم المعلومات اللازمة التى يستطيع الشباب من خلالها إنقاذ ما يمكن إنقاذه فى الحالات الحرجة.

تناول المحاضرون معلومات عن الإسعافات الأولية التى يتخذها المسعف فى حالات الإغماء، والحريق، والحوادث، والجروح، والعضات وغيرها من الحالات السلبية.

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