حبس قاتل الطالب الجامعى بكفر الشيخ

قررت نيابة بندر كفر الشيخ بإشراف المستشار محمد عبد القادر الحلو، المحامى العام لنيابات كفر الشيخ، حبس نجار 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتله ضياء محمد السعدنى 22 سنة طالب جامعى شاب بمدينة كفر الشيخ لوجود خلافات بينهما.

كان اللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مستشفى كفر الشيخ العام يفيد وصول ضياء محمد، إلى المستشفى العام، مصابًا بجرح بالرقبة، وتوفى عقب وصوله للمستشفى متأثرًا بإصابته.

ودلت تحريات مباحث قسم أول أن وراء ارتكاب الواقعة "ح.أ.ع"، 22 سنة، نجار، ومقيم بميت علوان، حيث قام بالتعدى عليه بالضرب بـ"مطواة" لوجود خلافات سابقة بينهما.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5964 لسنة 2015، إدارى قسم أول كفر الشيخ، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.