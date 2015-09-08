الفيوم تستعد لاستقبال شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر

يقوم المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم وحشد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية وطلاب الجامعات المشاركة وشباب وفتيات من أعضاء أندية التطوع، باستقبال مراسم مرور الشعلة الخاصة بأسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر والتى تنطلق فعالياته صباح يوم الخميس القادم تحت رعاية محافظ الفيوم.

جدير بالذكر أن فعاليات هذا الحدث تُقام هذا العام تحت عنوان "بالعلم والشباب تحيا مصر" وتنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى وتستضيفه جامعة قناة السويس خلال الفترة من 12: 17سبتمبر الجارى، ويُعد الحدث أكبر تجمع لشباب الجامعات المصرية، حيث من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة يتنافسون خلاله فى العديد من المسابقات .

ومن جهته أعرب محافظ الفيوم عن سعادته باستقبال المحافظة هذا الحدث الكبير الذى يشارك فيه من شباب الجامعات المختلفة مما يسهم فى تبادل الخبرات ورفع الوعى الثقافى والفكرى لدى أبنائنا جيل المستقبل الذين يحملون راية مصر خلال المرحلة القادمة، مؤكدا استعداد المحافظة للمشاركة الفعالة لإخراج الحدث بالشكل اللائق.