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ضبط بقالة تموين تبيع ماكينة صرف السلع لصاحب محل بدون ترخيص فى بنى سويف

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ضبط بقالة تموين تبيع ماكينة صرف السلع لصاحب محل بدون ترخيص فى بنى سويف ضبط بقالة تموين تبيع ماكينة صرف السلع لصاحب محل بدون ترخيص فى بنى سويف
تمكنت مديرية والتجارة الداخلية بمحافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، من ضبط ماكينة صرف آلى الخاصة بصرف السلع التموينية داخل محل لتاجر بقالة بقرية شريف باشا التابعة لمركز بنى سويف.

وتمكنت حملة بقيادة مدير عام تموين بنى سويف شعبان عبد العال من ضبط "أمل.ح" لبيعها ماكينة الصرف الآلى الخاصة بصرف السلع التموينية إلى تاجر بقالة بدون ترخيص يدعى "حسين.ص" بقرية شريف باشا، وتم ضبط الماكينة دخل محل البقالة وطن سكر ناقص الوزن بمقدار 16 جراما للكيلو الواحد.

وتبين أن صاحب محل البقالة صاحب لأحد مراكز تعبئة السكر بالمحافظة ويقوم بتصنيع السكر ناقص الوزن ليقوم ببيعه للمواطنين على البطاقات التموينية بعد شرائه الماكينة من التاجرة، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365

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