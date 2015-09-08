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بالفيديو.. محلب يصل تونس لترؤس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين

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بالفيديو.. محلب يصل تونس لترؤس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين بالفيديو.. محلب يصل تونس لترؤس اللجنة العليا المشتركة بين البلدين
وصل منذ قليل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إلى تونس على رأس وفد مصرى يضم وزراء التعاون الدولى والصحة والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، وذلك للمشاركة فى أعمال اللجنة العليا المشتركة بين وتونس، كما يلتقى بعدد من المسئولين بتونس لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع فى ليبيا، بالإضافة إلى بحث آليات مواجهة الإرهاب والتصدى له.

ومن المقرر أن يشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من الاتفاقيات بين مصر وتونس فى مجال الطاقة والثقافة وعدد من المجالات الأخرى، كما يلتقى رئيس الوزراء التونسى خلال زيارته.

وكان فى استقبال محلب بالمطار نظيره التونيسى الحبيب الصيد، حيث تم استقباله استقبال رسمى دون عزف السلام الوطنى.

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مصر 365

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