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وزير التموين خلال تفقده «قها للاغذية» :100 مليون جنيه إستثمارات جديدة لتحديث وزيادة خطوط الانتاج بالشركة

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وزير التموين خلال تفقده «قها للاغذية» :100 مليون جنيه إستثمارات جديدة لتحديث وزيادة خطوط الانتاج بالشركة وزير التموين خلال تفقده «قها للاغذية» :100 مليون جنيه إستثمارات جديدة لتحديث وزيادة خطوط الانتاج بالشركة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير والتجارة الداخلية أن هناك خطة يتم تنفيذها حاليا لتحديث وتطوير شركة قها للاغذية المحفوظة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتضمن ضخ إستثمارات بقيمة 100 مليون جنيه لتحديث وزيادة خطوط الانتاج وتطوير أساليب التعبئة والنقل والتغليف وذللك لتعود كما كانت في السابق المشروب الرسمي للمواطنين

جاء ذلك اليوم خلال الجولة التي قام بها الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية لتفقد أعمل التطوير والتحديث بشركة قها للاغذية المحفوظة بمدينة قها بمحافظة القليوبية في أول زيارة يقوم بها وزير للشركة منذ 40 عام رافقه خلالها السيدة أحلام رشدي وكيل اول وزارة التموين وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية واللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء محمود العشيري رئيس الادارة العامة لمباحث التموين.

وقال أن شركة قها للاغذية المحفوظة تتضمن 7 مصانع منها 3 في القليوبية و2 في الشرقية وواحد بالاسكندرية وأخر بالبحيرة تشتمل علي 19 خط لانتاج العصائر والمربات والمركزات والعبوات مشيرا الي انه بلغ حجم إنتاج الشركة خلال عام 2014 – 2015 حوالي 11 ألف و803 طن قيمتها 90 مليون جنيه بزيادة قدرها 1115 طن عن العام السابق وقيمة حجم المبيعات في السوق المحلي والتصدير 77 مليون جنيه بزيادة قدرها 10% عن العام السابق.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال لقائه بالعاملين بشركة قها أنه سيتم خلال أسبوعان تركيب خطوط إنتاج جديدة وخطوط تعبئة وتغليف حديثة وانه يتم حاليا فتح اسواق جديدة لمنتجات الشركة بالسوق المحلي وافريقيا والدول العربية وأوروبا.

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