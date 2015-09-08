محافظ قنا ومدير الأمن يطمئنان على الحالة الصحية للضابط المصاب أثناء تأدية واجبه

زار السيد عبدالحميد الهجان محافظ قنا يرافقه اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، اليوم، الملازم أول احمد عزمى من قوة مباحث نجع حمادى الذى أصيب فى حادث سيارة أثناء تأدية واجبه، مساء أمس، مما أدى إلى إصابته بنزيف داخلى فى البطن وبعض الجروح السطحية وتم نقله على الفور الى مستشفى قنا العام .

واطمئن محافظ قنا ومدير الأمن على الحالة الصحية للضابط بعد ان أجريت له جراحه ناجحة لإيقاف النزيف وأمر الهجان بسرعة توفير سيارة إسعاف مجهزه ونقله بمرافقة احد الأطباء الى مستشفى الشرطة بالجيزه متمنياَ له الشفاء العاجل والعودة سريعاً إلى ممارسة عمله وخدمة وطنه .

وأعرب الهجان عن تقديره لجهود رجال الشرطه فى الحفاظ على امن الوطن وسلامة المواطنين داعيا الى ضرورة التعاون مع رجال الأمن وتوفير كافة السبل لتسهيل أداء واجباتهم في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره .