أخبار عاجلة

مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
ملك المغرب يعين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية -
الكرملين: موسكو لا تملك تأثيرًا على الأسد ولا تقدم له دعمًا غير مشروط -
العرب اليوم: دهس وانفجارات وهجمات -
التظاهرات تهدد لقاء سموحة وبيدفيست -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الرى: تولى تسيير مهام وزارة الزراعة فى ظروف عصيبة "قدر"

Google+ Print
وزير الرى: تولى تسيير مهام وزارة الزراعة فى ظروف عصيبة "قدر" وزير الرى: تولى تسيير مهام وزارة الزراعة فى ظروف عصيبة "قدر"
قال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والقائم بأعمال وزير الزراعة، إن قدره هو الذى دفع به لتسيير أعمال وزارة الزراعة إلى جانب وزارة الرى، فى ظل أن تواجه تحديات فى القطاع الزراعى فى الوادى والدلتا مصر تتمثل فى محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تأتى ضمن التحديات التى تواجه خطط التطوير فى القطاع الزراعى فى ظل الزيادة السكانية ونقص المياه فى نفس المساحات الزراعية.

ولفت مغازى فى كلمته أمام مؤتمر التوامة بين مركز البحوث الزراعية والاتحاد الأوروبى إلى أن دور مركز البحوث الزراعية هو وضع خطط مواجهة للتغلب على هذه التحديات ومنها القيام باستنباط السلات الجديد.

وأوضح أن مشروع المليون فدان ونصف المليون فدان هو اقتحام الصحراء بدلا من تكدس المصريين فى 6% من المساحة، مشيرا إلى أنه سيتم حفر 5 آلاف بئر لتوفير المياه اللازمة للمشروع.

وأوضح مغازى أن المشروع يعتمد بنسبة 88% على المياه الجوفية وباقى المساحة تعتمد على الرى بالمياه السطحية، مشددا على أنه مشروع تنموى متكامل تشارك فيه وزارات الزراعة والإسكان والرى وتفعيل الدور البحثى لمركز البحوث الزراعية.

وأوضح أن فلسفة المشروع تعتمد على الاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لخدمة أهداف التنمية بالمشروع من خلال مجتمع زراعى وصناعى. متكامل لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج فى الاستيراد للمنتجات الغذائية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015


>- مسئول بـ"الزراعة": الوزير المستقيل كان "أستاذ تستيف ورق وشو إعلامى"

- الحكومة تستوعب صدمة قضية وزير الزراعة صلاح هلال.. محلب: لا نعانى "البلبلة" ولا يوجد تعديل وزارى.. ولم ألتق مرشحين جدد ونتعامل بحزم شديد مع الفساد.. وحسام مغازى: أباشر عملى اليوم وأستعين بقيادات "الرى"

- خالد صلاح بـ"آخر النهار":شائعات"الإرهابية"طالت عددا من الصحفيين بقضية"فساد الزراعة"..السيسى بعث رسالة للمصريين:لا يوجد أحد يستطيع أن يسرق الشعب..الإعلام خُدع بـ"الفخرانى وفودة"والاتنين"جابولنا العار"

- تفاصيل القبض على وزير الزراعة بعد استقالته..قرار الضبط صدر من الرقابة الإدارية لتورطه فى قضايا فساد..مصادر:توقيفه فى 7 دقائق بميدان التحرير..وتعديلات وزارية فى التربية والتعليم والقوى العاملة والثقافة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري