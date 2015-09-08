وزير الرى: تولى تسيير مهام وزارة الزراعة فى ظروف عصيبة "قدر"

قال الدكتور حسام المغازى، وزير الرى والقائم بأعمال وزير الزراعة، إن قدره هو الذى دفع به لتسيير أعمال وزارة الزراعة إلى جانب وزارة الرى، فى ظل أن مصر تواجه تحديات فى القطاع الزراعى فى الوادى والدلتا مصر تتمثل فى محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية تأتى ضمن التحديات التى تواجه خطط التطوير فى القطاع الزراعى فى ظل الزيادة السكانية ونقص المياه فى نفس المساحات الزراعية.

ولفت مغازى فى كلمته أمام مؤتمر التوامة بين مركز البحوث الزراعية والاتحاد الأوروبى إلى أن دور مركز البحوث الزراعية هو وضع خطط مواجهة للتغلب على هذه التحديات ومنها القيام باستنباط السلات الجديد.

وأوضح أن مشروع المليون فدان ونصف المليون فدان هو اقتحام الصحراء بدلا من تكدس المصريين فى 6% من المساحة، مشيرا إلى أنه سيتم حفر 5 آلاف بئر لتوفير المياه اللازمة للمشروع.

وأوضح مغازى أن المشروع يعتمد بنسبة 88% على المياه الجوفية وباقى المساحة تعتمد على الرى بالمياه السطحية، مشددا على أنه مشروع تنموى متكامل تشارك فيه وزارات الزراعة والإسكان والرى وتفعيل الدور البحثى لمركز البحوث الزراعية.

وأوضح أن فلسفة المشروع تعتمد على الاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لخدمة أهداف التنمية بالمشروع من خلال مجتمع زراعى وصناعى. متكامل لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاعتماد على الخارج فى الاستيراد للمنتجات الغذائية.

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